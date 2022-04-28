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Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ercan Kara (20) yönetimindeki 37 AT 222 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolu Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Agit Esen (21), Deniz Değirmen (20) ve Ayşe İlgün (22) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Otomobil, Malatya, Kangal, Sivas, Güncel, Haberler

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