Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman Alkoç (41) yönetimindeki 58 ACJ 990 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi Karagöl mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim (71) ve Emine Alkoç (68) ile Hasan Arslan (72) yaralandı.

Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Alkoç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title