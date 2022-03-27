Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman Alkoç (41) yönetimindeki 58 ACJ 990 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi Karagöl mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim (71) ve Emine Alkoç (68) ile Hasan Arslan (72) yaralandı.

Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Alkoç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.