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Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

E.R.K. (38) idaresindeki 16 KJG 32 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K. (4) ve G.K. (3) yaralandı.

Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Kayseri Gemerek Sivas Güncel Haberler

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