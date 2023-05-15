Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
E.R.K. (38) idaresindeki 16 KJG 32 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K. (4) ve G.K. (3) yaralandı.
Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel