Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Coşkun (72) idaresindeki 58 NP 806 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Meliha Coşkun (65), ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel