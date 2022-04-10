Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Coşkun (72) idaresindeki 58 NP 806 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve Meliha Coşkun (65), ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Ahmet Coşkun, Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Haberler

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