Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Güncel
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.Y. yönetimindeki 58 NN 763 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan N.Y. (39) ve E.D.Y. (56) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.