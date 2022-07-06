Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

R.M. yönetimindeki 09 AAE 681 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Karagömlek köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan S.Ç. (55), B.Ç. (55), P.M. (30), E.M. (7) ve A.M. (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Kayseri Tragger Sivas Güncel Haberler

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