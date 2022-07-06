Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
R.M. yönetimindeki 09 AAE 681 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu Karagömlek köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan S.Ç. (55), B.Ç. (55), P.M. (30), E.M. (7) ve A.M. (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel