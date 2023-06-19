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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

M.G. (48) yönetimindeki 58 PA 382 plakalı hafif ticari araç, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Mazıkıran mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ş.G. (13) ve E.G. (38) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan M.G. müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Tragger Gürün Sivas Güncel Haberler

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