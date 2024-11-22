Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Dershane Binasında Yangın Çıktı

Sivas'ta Dershane Binasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Örtülüpınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, binada hasara yol açtı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bina sakinleri tahliye edildi.

Sivas'ta dershanenin de yer aldığı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın çatıya zarar verdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

 Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

 Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti
Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor? Esas Oğlan 1. bölüm full HD tek parça izle (ŞİFRESİZ)! Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Beşiktaş-İsrail takımı maçı ne zaman? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22-23 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.