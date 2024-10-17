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Sivas'ta Depremler Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası, il merkezindeki eğitim öğretime 17 Ekim 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verildi.

Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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