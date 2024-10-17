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Sivas'ta Deprem: Çatlaklar ve Küçük Hasarlar

Sivas'ta Deprem: Çatlaklar ve Küçük Hasarlar
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Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler Hacıali ve Ağılkaya köylerinde küçük çaplı hasara yol açtı. Köy muhtarı, durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Valilik, okulları 1 gün tatil etti.

KÖY EVİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Sivas'ta 10 dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olarak açıklanan Hacıali ve Ağılkaya köylerinde sarsıntı nedeni ile evlerde küçük çaplı hasarlar oluştu.

Hacıali köyü muhtarı Hüseyin Sarıtaş (48), "Öğlen saatlerine doğru köyde sarsıntı hissettik. İlk anda çok korktuk. Evlerimizin bazı duvarlarında çatlaklar ve sıva dökülmeleri oldu. Onun dışında köyümüzdeki vatandaşlarımızı tek tek aradım, şu an için olumsuz bir durum söz konusu değil. Sadece küçük çaplı hasarlarımız var. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.

Öte yandan deprem anı merkeze bağlı Akpınar köyünde deprem anı güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde köydeki hayvanların kaçıştığı görüldü.

Sivas Valiliği il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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