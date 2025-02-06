Sivas'ta Deprem Anma Etkinliği ve Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Valilik, Kongre Müzesi bahçesinde arama-kurtarma malzemeleri sergisi açtı ve depremzedelere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü, Kongre Müzesi bahçesinde arama-kurtarma malzemeleri ve resim sergisi açtı.
Sergiyi ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, arama-kurtarma personelleriyle sohbet ederek, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.
Sergide farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretçilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Bu arada Şimşek, 6 Şubat depreminden sonra Sivas'a yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.
Ziyaret sırasında ailelerin durumları hakkında bilgi alan Şimşek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.