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Sivas'ta Deprem Anma Etkinliği ve Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi

Sivas'ta Deprem Anma Etkinliği ve Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi
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Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Valilik, Kongre Müzesi bahçesinde arama-kurtarma malzemeleri sergisi açtı ve depremzedelere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü, Kongre Müzesi bahçesinde arama-kurtarma malzemeleri ve resim sergisi açtı.

Sergiyi ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, arama-kurtarma personelleriyle sohbet ederek, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Sergide farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretçilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bu arada Şimşek, 6 Şubat depreminden sonra Sivas'a yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ailelerin durumları hakkında bilgi alan Şimşek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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