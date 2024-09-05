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Sivas'ta denetlenen otobüs kaza yaptı: 24 kişi yaralandı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde denetlenen bir yolcu otobüsü, kaza yaparak 24 kişinin yaralanmasına neden oldu. Otobüsün kazadan 1 saat önce trafik ekiplerince denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde önceki gün devrilen ve 24 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, kazadan 1 saat önce trafik ekiplerince denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya karışan yolcu otobüsünü kazadan yaklaşık 1 saat önce Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araç ve şoförün belgelerini kontrol eden ekipler, yolculara emniyet kemerlerini taktırdı.

Yolcuların kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtildi.

Cafer Kılıç yönetimindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsünün 3 Eylül'de Sivas-Erzincan kara yolu Çukuryurt mevkisinde devrilmesi sonucu 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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