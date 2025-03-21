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Sivas'ta Değirmenaltı Şelalesi Mart Ayında Dondu

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Sivas'ta mart ayının sonunda hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü ve Değirmenaltı Şelalesi buz tuttu. Kentte etkili olan soğuk hava, şelalenin eşsiz kış manzaralarını oluşturdu.

Sivas'ın soğuğu şaşırtmadı, bahar ayında şelale dondu

SİVAS - Sivas'ta mart ayının sonunda termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Sivas'ın saklı güzelliği olarak bilinen Değirmenaltı Şelalesi buz tuttu.

Sivas'ta önceki hafta etkisini gösteren sıcak hava yerini kar ve tipiye bıraktı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte hayat buz tuttu. Sivas kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yıldız Beldesi sınırları içerisinde yer alan Değirmenaltı Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu. Ağaçların arasında gizli kalan ve 4 mevsim farklı bir güzelliğe bürünen şelale, eşsiz manzaralar oluşturdu.

"Kışı da bir başka güzel"

Şelaleye ilk defa geldiğini ifade eden Emine Aleyna Elmalı, "Yazın gelmek istiyorum ama ilk gelişim kışa denk geldi. Şelalenin kışı da bir başka güzelmiş. Görsel olarak çok güzel manzaralar sunuyor ama hava çok soğuk. Bu soğuk ve fırtına ile birlikte şelalenin donması da gayet normal" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
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