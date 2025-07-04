Sivas'ta DEAŞ ve El Kaide Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sivas'ta düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü El Kaide üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DEAŞ'a yönelik de 3 adreste 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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