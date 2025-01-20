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Sivas'ta Dağcılar, Gürlevik Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Sivas'ta Dağcılar, Gürlevik Dağı'nın Zirvesine Tırmandı
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Sivas Doğa Sporları Kulübü, 16 dağcı ile birlikte 2 bin 668 metre rakımlı Gürlevik Dağı'na zor şartlar altında tırmanış gerçekleştirdi ve zirvede Türk bayrağı açtı.

Sivas'ta bir grup dağcı, kar ve sis altında 2 bin 668 metre rakımlı Gürlevik Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK), Hafik ilçe sınırlarında yer alan, eşsiz manzarası ve doğasıyla dikkati çeken Gürlevik Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Aktaş köyü sınırlarında başlayan tırmanışa, 16 dağcı katıldı. Kar ve sis altında yapılan tırmanış yaklaşık 4 saat sürdü.

Dağcılar yaklaşık 10 kilometrelik zorlu tırmanışın ardından ulaştıkları karla kaplı dağın zirvesinde Türk bayrağı açtı.

Dağcılara, tırmanış sırasında bir Kangal köpeğinin de eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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