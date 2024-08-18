Sivas'ta Dağ Motosikletiyle Gezintiye Çıkan Kişi Kurtarıldı
Sivas'ta arkadaşlarıyla gezintiye çıkan bir kişi, dağ motosikletiyle çukura düşerek yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan S.K, dağ motosikletiyle Serpincik köyü yakınlarında çukura düştü.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçla ulaşım sağlamayan bölgeye arazi aracıyla giden AFAD ekibi, ayağı kırılan S.K'yi ambulansın bulunduğu yere taşıdı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, tedavi altına alındı.