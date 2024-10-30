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Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu: Yamaç paraşütü gösteri uçuşları

Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu: Yamaç paraşütü gösteri uçuşları
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Sivas'ta, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, bayraklarla donatılmış paraşütleriyle şehrin Bayrak Tepe mevkisinden uçtu.

Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bayraklarla donattıkları paraşütlerle gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Gösteri uçuşu, şehrin Bayrak Tepe mevkisine yakın noktalarından izlendi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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