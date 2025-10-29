Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Atatürk Kongre Müzesi'ne yürüyen kalabalık, tarihi valilik binasında ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ışık ve havai fişek gösterileriyle bayram coşkusunu yaşadı.
Sivas'ta, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne yürüdü.
Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.
