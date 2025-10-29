Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Sivas'ta, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.