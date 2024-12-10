Sivas'ta Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ve marka hakkına tecavüz suçlarından aranan A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Sivas'ta, "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan A.K, gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.