Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Sivas'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaya, çöp kamyonunun çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Sivas'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaya, çöp kamyonunun çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Sivas Belediyesine ait A.Ç. (50) yönetimindeki 58 BY 287 plakalı çöp kamyonu Çayyurt Mahallesi 16. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Sami Aydınoğlu'na (80) çarptı.
Aydınoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel