Sivas'ta Çocukların Bulunduğu Otomobilde Çakmak Gazı Patladı: 1 Ağır Yaralı

SİVAS'ta, içerisinde yaşları 16 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun bulunduğu park halindeki otomobilde çakmak gazı patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı içerisinde meydana geldi. İçerisinde E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y.'nin (16) bulunduğu park halindeki 58 AFZ 458 plakalı otomobilde çakmak gazı patladı. Patlamayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlardan E.Ü.'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.