Sivas'ta çocuklar karda poşet ve tepsilerle kayarak yılbaşı tatilinin keyfini çıkardı

Sivas'ta kar yağışı çocukların eğlencesine dönüştü. Poşet, tepsi ve kızaklarla kayarak yılbaşı tatilinin keyfini çıkaran çocuklar, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Fatih Mahallesi'nde gönüllerince eğlendi.
Kentte önceki gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, merkezde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.
Hayatı olumsuz etkileyen kar, çocukların eğlencesine dönüştü.
Fatih Mahallesi'ndeki yokuşa gelen bazı çocuklar poşet, tepsi ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi.
Yılbaşı tatilinin keyfini çıkaran çocuklardan Hüseyin Ertan Yılmaz, kar yağışını fırsata çevirdiklerini ve tatilde arkadaşlarıyla kaydığını ifade etti.
Kaan Odabaşı ise tatilde tepsiyle kayarak güzel bir gün geçirdiğini belirtti.