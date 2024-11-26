Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Tartışma yaratan Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

Sivas'ta Çocuklar için Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi

Sivas'ta Çocuklar için Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ve Akıncılar ilçelerinde düzenlenen Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali, geleneksel Türk tiyatrosu etkinlikleri ve çocuk oyunları ile büyük ilgi gördü. Katılan çocuklara hediyeler dağıtılırken, belediye başkanları festivali her yıl daha da zenginleştirerek düzenleyeceklerini belirtti.

Sivas'ın Zara ve Akıncılar ilçelerinde Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla belediyenin düğün salonunda düzenlenen festivalde, geleneksel Türk tiyatrosu etkinliği, Karagöz oyunu, kukla, çocuk oyunları gösterimi yapıldı.

Programın sonunda etkinliklere katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, 4 yıldır belediye olarak ilçede çocuk festivali düzenlediklerini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla da bir yılda ikinci kez çocuklarımıza festival düzenleme olanağı bulduk. Geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımızın hayatımızda ne denli önemli olduklarını kendilerine hissettirmemizin bir aracı olan çocuk festivalleriyle çocuklarımızla iletişim kuruyoruz." dedi.

Akıncılar

Akıncılar Türk Telekom Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, ilçe halkı ve çocuklar katıldı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Belediye Başkanı Sevinç, festivali artık her yıl daha da zenginleştirerek yapacaklarını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
img

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı
img

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Genç oyuncunun göğüs dekoltesi olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.