Sivas'ta Çoban Ölü Bulundu

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde çobanlık yapan 48 yaşındaki M.Ş, arazide hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu.

Kurtoğlu köyünde çobanlık yapan M.Ş'yi (48), köylüler Çakırındere mevkisinde arazide yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Ş'nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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