Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ö.B'nin kullandığı 36 SC 067 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu N.G.Ç. idaresindeki CW263TS plakalı cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.K. ve A.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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