Sivas'ta çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan öldü, kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

SİVAS'ta merkeze bağlı Karalar köyünde yaşanan ve 15 büyükbaşın öldüğü, ev ve ahırların zarar gördüğü yangında köylülerden Y.Y. gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Karalar köyünde önceki gün 6 farklı noktada çıkan yangında Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'ye ait 5 ahır yandı. 15 büyükbaş ile kümes hayvanlarının da öldüğü yangında, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Jandarmanın yaptığı araştırmalarda saat 03.30 sıralarında önce köyün elektriğinin kesildiği, ardından da birbirinden farklı noktalarda ahır ve samanlıkların ateşe verildiği saptandı. Yapılan incelemelerde ataşe verilen bölgelerde bulunan bazı evlerin güvenlik kameralarının da elektrik kesintisiyle devre dışı bırakıldığı belirlendi. Köyde araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma, şüphe üzerine ateşe verilen yerlere yakın bir noktada oturduğu belirlenen köylülerden Y.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesine başvurulacağı belirtildi.Olay sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ev, samanlık ve ahırları yanan, hayvanları ölen köylülerin zararının tespit edilerek karşılanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.