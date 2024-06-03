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Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından S.S. tarafından ateş açıldı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kayapınar köyünde aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından S.S. yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan B.A, O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan B.A. ve oğlu O.A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkışla Sivas Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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