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Sivas'ta çıkan örtü yangını ormana sıçradı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Ekipler ve köylüler yangına müdahale ediyor.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler ve köylülerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yusufoğlan köyünde çıktı. Köy yakınlarında bulunan arazide çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, ormana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Yusufoğlan köyü ve çevre köylüler de destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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