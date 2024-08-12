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Sivas'ta çıkan anız yangınında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri taburcu edildi

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangınında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı ve taburcu edildi.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangınında dumandan etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan 5 itfaiye eri taburcu edildi.

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaseki köyü Kocaeli mevkisinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, 3 arazöz ve 22 personel ile müdahale etti. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çok sayıda çam ağacı da zarar görürken, 5 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri, Koyulhisar Devlet Hastanesi ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan itfaiye erleri, taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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