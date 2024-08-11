Sivas'ta çıkan anız yangınında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangınında dumanda etkilenen 5 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Ortaseki köyü Koçali mevkisinde anız yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ve 22 kişilik personel sevk edildi.

Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk tedavinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda çam ağacının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.