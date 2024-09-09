Sivas'ta çıkan anız yangınında 40 arı kovanı zarar gördü, arıcı yanık yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan anız yangınında 40 arı kovanı zarar gördü, yangına müdahale eden arıcının el ve ayaklarında yanık oluştu.

Solak köyü Yeniköy Mahallesi yakınlarında Fazlı Akpınar ve Hayrullah Akpınar'a ait kovanların bulunduğu tarlada yangın çıktı.

Çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan Hayrullah Akpınar, yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler arıcı elbisesi giyerek müdahale ettiklerini yangını söndürdü.

40 kovan arısı zarar gören ve yangına müdahale eden Akpınar'ın ayak ve ellerinde yanık oluştu.

Suşehri Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Akpınar, Sivas'a sevk edildi.