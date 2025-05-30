Sivas'ta Çiçek Tarlaları Bozkırı Sarıya Boyadı

Çiçek tarlaları bozkırı sarıya boyadı

- Sivas'ta geç gelen baharla birlikte bozkırda çiçek tarlaları oluştu

SİVAS - Sivas'ta geç gelen baharla birlikte çiçek tarlaları oluşturdu, kır çiçekleri bozkırı adeta sarıya boyadı.

Sivas'ta bahar mevsiminin bitimine günler kala adeta çiçek tarlaları oluştu. Geç gelen baharla açan sarı kır çiçekleri bozkırı sarıya boyadı. Görüntüsüyle görsel şölen oluşturan çiçek tarlaları doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Adeta sarı renge boyanan tarlada vatandaşlar kır çiçeklerinin arasında vakit geçirirken, renk cümbüşünü fırsata çevirerek fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Tarlanın görsel güzelliği havadan görüntülendi.

"Görsel şölenin tadını çıkardık"

Çiçeklerin görsel şölen oluşturduğunu söyleyen Kıymet Koca isimli üniversite öğrencisi, "Arkadaşlarımla birlikte yoldan geçerken kır çiçeği bahçesini fark ettik. Çiçek bahçesinde vakit geçirdik, şarkılar söyleyip dolaştık. Çiçeklerin içinde çok güzel vakit geçirdik. Görsel bir şölen vardı, biz de bu şölenin tadını çıkardık" dedi.

"Sivas'ta baharı görünce değerlendirmek istiyoruz"

Uzun süren kışın ardından çiçeklerin moral kaynağı olduğunu ifade eden Kübra Kömür ise, "Kızlarla geziyorduk, çiçek bahçesini gördük. Çiçekler çok güzel görünüyordu. Özçekim yaptık, çiçeklerin arasında eğlendik. Arkadaşlarım ve benim için güzel bir anıydı. Sivas'ta 9 ay boyunca kış yaşadığımız için böyle şeyler görünce mutlu oluyoruz ve değerlendirmek istiyoruz. Bu görsel şölenin arasında vakit geçirmek beni mutlu etti" diye konuştu.

"Kızlarla çiçeklerin arasında vakit geçirmek harikaydı"

Kır çiçeği bahçesinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Güldeniz Yağız ise şunları söyledi. "Kızlarla birlikte dolaşırken kır çiçeklerin çok güzel göründüğünü farkettik. Fotoğraf çekinmeye geldik. Kızlarla birlikte çiçeklerin arasında vakit geçirmek çok güzeldi" şeklinde konuştu.