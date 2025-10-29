Haberler

Sivas'ta CHP İl Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Sivas'ta, CHP İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun ve partililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Coşkun, burada yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve rahmetle anarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
