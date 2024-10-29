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Sivas'ta CHP İl Teşkilatı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Sivas'ta CHP İl Teşkilatı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
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Sivas'ta, CHP İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sivas'ta, CHP İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan, çelenk sunumunun ardından yaptığı açıklamada, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in en büyük miras olduğunu aktaran Doğan, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi." ifadelerini kullandı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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