Sivas'ta Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı

Sivas'ta Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı. Mahkum yakınları, sevinç içinde yakınlarını karşılıyor.

CEZA ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Sivas'ta cezaevlerinde tahliyeler başladı.

10'uncu Yargı Paketi'nin içerdiği infazla ilgili hükümler çerçevesinde Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde tahliyeler başladı. Sabahın erken saatlerinde cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye edilecek yakınlarını bekledi. Cezaevinde gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliyeler başladı. Cezaevinden çıkan mahkumlar aileleri ile hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkumlar ve aileler sevinç yaşadı.

'BİZE BAYRAM ŞEKERİ OLDU'

Mahkum yakını Hulis Bilgaç, "Yasadan dolayı çocuğum için cezaevinin önüne geldim. Hem izne çıkıyor hem de yasadan yararlanıyor. Allah herkesi kurtarsın. Allah kimseyi düşürmesin. Devletimize de zarar, ziyan vermesin. Benim oğlum 4 aydır yatıyordu. Herkes anne kuzusu, herkes kurtulsun" dedi.

Başka bir mahkumun yakını olan Tolga Biçer ise "Bize bayram şekeri oldu. Kardeşimize kavuştuk. Allah tüm mahkumlarımıza nasip etsin. Sevinçliyiz ve mutluyuz. Allah bir daha göstermesin. Sonuçta devletin kestiği parmak acımaz. Tüm kader mahkumlarına sabır diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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