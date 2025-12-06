Haberler

Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi; 9 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Nasır köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 2'si sürücü, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları cezaevi aracından İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




