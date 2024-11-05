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Sivas'ta Cesedi Bulunan Bebek Toprağa Verildi

Sivas'ta Cesedi Bulunan Bebek Toprağa Verildi
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Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış halde bulunan 1 aylık erkek bebeğin cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedildi. Mezara 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldı.

SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi. Bebeğin mezar tahtasına 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldı.

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta önceki gün uçurum altında parçalanmış halde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü. Otopside yaklaşık 1 aylık ve cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından defnedildi. Bebeğin mezarının başına konulan tahtaya 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldığı görüldü. Öte yandan polis ekipleri, bebeği bırakan şüphelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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