Cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İstasyon Caddesi'nde bir kadının cebinden telefonunun çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla S.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheli ile birlikte hareket eden Ö.O. ve M.A.C. de yakalandı.

İl dışından Sivas'a geldikleri tespit edilen şüphelilerin aracında çalıntı 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, cep telefonlarının sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.