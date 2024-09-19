Sivas'ta Çatıda Yemek Yediği Sırada Kalp Krizi Geçiren İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı.

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısını tamir etmeye çıktıktan sonra yemek molası veren N.Y. (54) kalp krizi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çatıda kalp masajı yapılan N.Y'ye itfaiye merdiveni yardımıyla indirildiği sırada da bir itfaiye eri kalp masajına devam etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.