Sivas'ta çatıda ipe takılan ebabili itfaiye ekipleri kurtardı
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Sivas'ta bir apartmanın çatısında ipe takılan ebabil kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta bir apartmanın çatısında ipe takılan ebabil kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında ebabil kuşunun ipe takıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ipe takılan kuşu kurtardı.
Su verilen kuş, yeniden doğaya salındı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel