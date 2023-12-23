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Sivas'ta çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Sivas'ın İnönü Mahallesi'nde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yabancı uyrukluların yaşadığı evde çıkan yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Sivas'ta evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yabancı uyrukluların yaşadığı evdeki yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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