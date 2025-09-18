Sivas'ta Çakmak Gazı Patlamasında Genç Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta, park halindeki otomobilde çakmak gazı kaynaklı patlamada hayatını kaybeden Emre Üzen (17) toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı'nda meydana geldi. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı otomobilde çakmak gazı nedeniyle patlama oldu. Patlama sırasında araçta bulunan Emre Üzen, E.Ü. (17) ve M.T.Y. (16) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Emre Üzen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Üzen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim amındı. Ayyıldız Camisi'nde öğle namazının ardından Emre Üzen için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Üzen'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Emre Üzen, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

E.Ü. ve M.T.Y.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.