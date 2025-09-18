Sivas'ta Çakmak Gazı Patlaması: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Sivas'ta park halindeki otomobilde çakmak gazının patlaması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Emre Üzen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sivas'ta park halindeki otomobilde çakmak gazının patlaması sonucu ağır yaralanan Emre Üzen (17), kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üzen'in cenazesi hastane morguna konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel