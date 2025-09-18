Haberler

Sivas'ta Çakmak Gazı Patlaması: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta park halindeki otomobilde çakmak gazının patlaması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Emre Üzen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sivas'ta park halindeki otomobilde çakmak gazının patlaması sonucu ağır yaralanan Emre Üzen (17), kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üzen'in cenazesi hastane morguna konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem Aktürkoğlu beni aradı

Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.