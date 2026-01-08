Haberler

Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Sivas'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri şarampole yuvarlanırken, diğer araç TIR'a çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta yoldaki buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Budaklı köyü yakınlarında Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Organize sanayi bölgesi yönüne giden Tolga Elbay (25) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle makaslama yaptı. Arkasından gelen iş insanı Ahmet Yasak (65) yönetimindeki 58 AEP 860 plakalı cip de TIR'a arkadan çarptı. Aynı yöne seyir halinde olan Vasıf Erten Bayur (60) yönetimindeki 34 GOC 005 plakalı otomobil de öndeki kazayı fark edince buzlu zemin nedeniyle duramayarak manevra yapınca, yoldan çıkıp sağdaki şarampole yuvarlandı. Kazada TIR'a çarpan araçta sıkışan iş insanı Ahmet Yasak hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Vasıf Ertan Bayur ile yanındaki Cengiz Çokgezer (61) ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çokgezer'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Ahmet Yasak'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası araçtan çıkarılarak otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yoğun buzlanma olduğu görülen yolda Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

