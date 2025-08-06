Sivas'ta Buzdolabından Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

SİVAS'ta bir evde, buzdolabının elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evleri yanan aile üyeleri, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki 4 katlı Eser Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. F.E.'ye ait evin mutfak bölümünde buzdolabının elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan F.E., 2 çocuğu ve besledikleri kedi ile birlikte dışarı çıktı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından evin mutfağındaki yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle korku yaşayan ev sakinleri birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Evde hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.