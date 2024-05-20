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Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine giren bir kirpinin boynunda sıkışan plastik halka, itfaiye ekipleri tarafından kesici alet kullanılarak çıkarıldı. Kirpi, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine gece saatlerinde bir kirpi girdi.

Bu sırada nöbette olan itfaiye personeli, hayvanın boynunda plastik halka olduğunu fark etti.

Görevliler, boynundaki halkayı kesici alet yardımıyla hayvana zarar vermeden çıkardı.

Kirpi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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