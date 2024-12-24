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Sivas'ta Bodrumda Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Sivas'ta Bodrumda Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
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Sivas'ın Altuntubak Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında, üst kattaki dairelerde yaşayan 6 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, apartmanda mahsur kalanları kurtardı.

Sivas'ta bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında, üst kattaki dairelerde dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Altuntubak Mahallesi 3. Sokak'ta üç katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman dairesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, apartmanın bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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