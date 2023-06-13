Sivas'ta bir kişinin silahla vurulma anı güvenlik kamerasında

Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlı köyünde 20 Mart'ta M.Ö. (32) ile şüpheliler R.Y. (45) ve İ.A. (31) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada silahla yaralanan M.Ö, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma, firari şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan M.Ö'nün silahla vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.