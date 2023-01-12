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Sivas'ta bir kişi evinde ölü bulundu

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Sivas'ta bir kişi evinde ölü bulundu, vücudunda darp izi olan maktulün 7 arkadaşı gözaltına alındı.

Sivas'ta bir kişi evinde ölü bulundu, vücudunda darp izi olan maktulün 7 arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, F.Ş'yi (35) Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi'ndeki evinde hareketsiz yatarken bulduklarını beyan eden arkadaşları yetkililere bilgi verdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları kontrolde F.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F.Ş'nin cenazesi, incelemelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Maktulün, dün gece birlikte içki içtiği arkadaşlarıyla eve geldiği öğrenildi.

Vücudunda darp izi bulunan F.Ş'nin 7 arkadaşı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Güncel Haberler

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