Sivas'ta bir kişi 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürdü, diğerini yaraladı

Sivas'ta 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürüp diğerini yaralayan şüpheli, aynı silahla başına ateş açıp kendini de yaraladı.

Sivas'ta 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürüp diğerini yaralayan şüpheli, aynı silahla başına ateş açıp kendini de yaraladı.

Ö.D. (28), ailevi sebeplerden aralarında husumet bulunan kayınpederleri Ö.P. (27) ve A.P'yi (20), Alibaba Mahallesi'nde oturdukları evlerine giderek tabancayla rehin aldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Ö.D'nin tabancayla ateş ettiği A.P. olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.P. yaralandı.

Daha sonra aynı silahla başına ateş eden Ö.D. de ağır yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

A.P'nin cenazesi, incemelenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.